لوكا مودريتش.. يحتفل بالكريسماس مع زوجته وأبنائه| شاهد



شارك النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بصورة جديدة مع عائلته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر لوكا مودريتش برفقة زوجته فانجا بوزنيتش وابنائه، في أجواء الاحتفال بعيد بالكريسماس، وعلق علي الصور قائلا: "عيد ميلاد مجيد احبك كثيرا! 🎄"



ويستعد ريال مدريد لخوض أولى مبارياته في العام الجديد عندما يلتقي نظيره خيتافي المقرر اقامتها الأحد 2 يناير القادم على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022.