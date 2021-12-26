تغير المناخ.. ندوة في كلية اقتصاد وعلوم السياسية بالقاهرة بحضور وزيرة البيئة

تنظم جمعية خريجين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بها، ندوة، حول: تغير المناخ وانعكاساته على مصر، اليوم الأحد، الموافق 26 ديسمبر 2021م، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق رئيس الجمعية، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

‎وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، إن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية COP27 "قمة المناخ 2022" ممثلًا عن القارة الإفريقة.

‎ونوه "السعيد" في تصريح صحفي، بأن هذه الندوة تأتي انطلاقًا من حرص الكلية على التفاعل مع كافة القضايا والملفات المطروحة وفق أجندة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا ان استضافة مصر لقمة المناخ يمثل تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا وعالميًا.

كما أكد أن مصر استضافت ونظمت العديد من الفعاليات الدولية والعالمية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحدث المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022 سيتمخض عنه مجموعة من المخرجات والتوصيات ستكون أكثر قدرة على التأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة لحماية المناخ