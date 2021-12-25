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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اقتصاد وعلوم السياسية القاهرة تستضيف وزيرة البيئة.. غدا

كلية سياسة واقتصاد
كلية سياسة واقتصاد القاهرة

تنظم جمعية خريجين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك يوم الأحد المقبل  الموافق 26 ديسمبر 2021م، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس الجمعية و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ود.هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

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وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، إن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية COP27 "قمة المناخ 2022" ممثلًا عن القارة الأفريقة.

وأكد "السعيد" في تصريح صحفي، إن هذه الندوة تأتي إنطلاقًا من حرص الكلية على التفاعل مع كافة القضايا والملفات المطروحة وفق أجندة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا ان استضافة مصر لقمة المناخ يمثل تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا وعالميًا، كما أكد أن مصر استضافت ونظمت العديد من الفعاليات الدولية والعالمية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحدث المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022 سيتمخض عنه مجموعة من المخرجات والتوصيات ستكون أكثر قدرة على التأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة لحماية المناخ.

جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد

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