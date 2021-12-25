لميس الحديدى توضح رسالة هامة من الدولة لـ 30 مليون مواطن

علقت الإعلامية لميس الحديدي على افتتاحات المشروعات في الصعيد قائلة "رسالة من الدولة المصرية بمدى الاهتمام الشديد بالصعيد الذي يقطنه نحو 30 مليون مواطن مصري".

وتابعت لميس خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "الصعيد يشهد افتتاح مشروعات قومية مهمة ومتنوعة من محاور وطرق وكباري ومجمعات صناعية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه".

وقالت لميس، إن المحاور تسهل حياة الناس وتربط بين المراكز والقرى من أقصى الغرب عند الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الشرقي مروراً بالنيل والسكك الحديدية.

محور ديروط

تابعت: على سبيل المثال محور ديروط يخدم 2.5 مليون نسمة وهم سكان مركز ديروط والقوصية ومنفلوط ويربط المناطق الصناعية في شرق النيل بنظيرتها في غرب النيل".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورى، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

