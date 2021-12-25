تذليل العقبات وتوفير قنوات تواصل مع العمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتنظيم مديرية القوى العاملة لعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة العمالة غير المنتظمة، لتوفير الرعاية لهم.



شهدت الحقول البحثية بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، زيارات ميدانية، لمتابعة العمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ ومتابعة ظروف العمل والوقوف على كافة مشكلاتهم على أرض الواقع بحضور علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، ومديري إدارات العمالة غير المنتظمة والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل بكفر الشيخ.



يأتي ذلك في إطار السعي للمتابعة الميدانية وتوفير بيئة عمل ملائمة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في بيئة العمل، وتوفير الرعاية والحماية لأبناء محافظة كفر الشيخ.



واستمع علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة للتعرف على كافة المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل وتوعيتهم بحقوقهم ودور وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في توفير الرعاية والحماية لهذه الفئة من العمال، موجهاً بتذليل كافة العقبات وتوفير قنوات تواصل مستمرة مع أبناء المحافظة من العمال خاصة العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة الخدمات من الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وعلى جانب آخر، عقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة،بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري.

وأوضح علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة، والقضاء على التمييز بين الجنسين في بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعي.

واستمع مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى السيدات العاملات بأنشطة جمعية التثقيف الفكرى وأهم العقبات التي تواجههن في العمل، فضلا عن مقترحاتهن حول تحسين أوضاع المرأة العاملة في بيئة العمل.

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