مصطفى شوقي: كنت محظوظ إن في حياتي حميد الشاعري ونصر محروس

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة.

وقال "مصطفى شوقي"،: "كنت محظوظ إن في حياتي الكابو حميد الشاعري ونصر محروس"، لافتا: "أنا كنت بغني بطريقة مختلفة غير التي أغني بها حاليا، حتى قدمت أغنية من حميد الشاعري بشكل صعيدي، وغيرت طريقة الغناء حسب توجيهات الأستاذ حميد الشاعري، وتفاجئت أن الأغنية عجبت الجمهور".



وأضاف: "أصبحت كل الأغاني التي قدمتها بعد هذه الأغنية بنفس اللهجة، حتى قابلت الأستاذ نصر محروس وهو بدأ يوجه صوتي نحو الأغاني الشرقي، وخلق شكل جديد للأغاني التي أقدمها".