تعمير شمال سيناء: منزل 200 متر و5 أفدنة كاملة المرافق لكل مواطن

قال ناجي إبراهيم مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء ، إن التنمية والتعمير في سيناء مستمرة وقصص النجاحات فيها متواصلة، مؤكدا انه منذ عام 2014 والدولة تسابق الزمن للنهوض بسيناء ووسط سيناء وهذا بعد التهميش الذى عانت منه خلال فترات ماضية طويلة.



وأضاف ناجي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن الدولة الآن تقوم بعمل جميع المشروعات في مختلف أنحاء سيناء وعام 2022 سيكون عام الإنجازات وجني ثمار المشروعات التنموية المتواجدة في وسط سيناء ومن ضمنها مشروعات سكنية .

وأوضح ناجي إبراهيم ، إن المواطن يقوم باستلام منزل علي مساحة 200 متر بالإضافة إلي 5 أفدنة كاملة المرافق والطرق والصرف الصحي والأرض الزراعية ممتد لها شبكة ري بالكامل وجاهزين للزراعة والدولة تساعده بالمبيدات والكيماوي.