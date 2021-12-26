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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأت في عهد الرومان.. الآبار قبلة الحياة لزراعة أهل البادية في مطروح

الآبار بمطروح
الآبار بمطروح

ينتظر بدو مطروح قدوم فصل الشتاء لاستقبال الأمطار، والتي يعتمدون عليها اعتمادا كليًا، خاصة قاطني المناطق الصحراوية لاستخدامها في الري والزراعة والشرب .

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ونظرا لأهمية مياه الأمطار  قام بدو مطروح بإقامة الآبار والسدود  في المناطق الصحراوية لحجز  أكبر كمية من مياه الأمطار للاستفادة منها، كما قامت الأجهزة التنفيذية  بالمساهمة في إقامة الآبار والسدود.

ويعتمد اختيار موقع إنشاء الآبار على بعض  القواعد التى يعرفها قاطني المناطق الصحراوية جيدا بما يحقق الهدف من إنشاء الآبار بأن يحجز اكبر كمية من مياه الأمطار، وأن تكون جيدة التهوية ونقية.

وقال عبد الباسط   منيسي من  مطروح،  إن إنشاء الآبار بدأ في عهد الرومان قديما الذين كانوا يبنون الآبار لحفظ ماء المطر واستخدامه، مضيفا أنه بعد أن ردمت لجأ البدو إلى حفر الآبار بأنفسهم  للاستفادة من مياه  الأمطار .

وأضاف أن بناء البئر له أصول لابد  من اتباعها لكى يضمن البدوى سلامة المياه، وخاصة انه يحتفظ بها من العام الى العام ويظل يشرب منها هو وأسرته ويستخدمها للزراعة إلى أن يتساقط المطر مرة أخرى فى العام الجديد.

وأشار  إلى أن الآبار التي تتجمع بها مياه الأمطار عبارة عن خزانات فى منحدر الجبال وفى مجرى السيول لضمان وصول المياه إليها، ويعتلى سطحها صخرة صلبة حيث تتمتع آبار الصخور بالمياه الباردة في الصيف ودفئها في الشتاء مضيفا أن  محافظة مطروح تهتم من خلال العديد من المشروعات التابعة لبعض الهيئات والمؤسسات المختلفة بمساعدة أهالى الصحراء بمطروح للاستفادة من مياه الأمطار .

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن محافظة مطروح نجحت خلال العامين الماضيين فى دعم المواطن البسيط الذي يقطن الصحراء بإقامة آبار. وخزانات وسدود  لحجز مياه الأمطار والاستفادة منها مضيفا أنه تم  الإشراف على تنفيذ أبار نشو لتجميع مياه الأمطار كمشروع حصاد الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الأحوال المعيشية بالمناطق الريفية محافظة مطروح على مستوى (برانى  و السلوم – النجيلة – مطروح ) لعدد 46 مستفيدا.

وأضاف أنه تم إنشاء  6 خزان سعة 60 م  و3 آبار من مؤسسة الروان بإجمالي 20 مستفيدا، و 462 بئر نشو لجمع مياه الأمطار بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة نبض الحياة وسقيا الماء مؤسسة الروان بالإضافة إلى إنشاء 238 موقع آبار نشو من خطة المحافظة.

وأشار أنه تم عن طريق مركز التنمية المستدامة  الانتهاء من انشاء 175 بئر لتخزين المياه بعدد من القرى بمراكز النجيلة وبرانى والسلوم وسيوه  وإنشاء 482 بئر نشو بسعة 51191.2 م3  وتطهير  149 بئر رومانى بسعة 87325.4 م3  وتطهير وصيانة  69 بئر نشو بسعة 12373 م3  و انشاء  16 سد اسمنتى بكمية 1602.61 م3 لتنمية  2 كيلو طولى لعدد وادى، وصيانة وتطوير السدود الأسمنتية بالوديان بعدد 44 سدا.

وأوضح قام بالتوازى  جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى  بالإنتهاء من ( 2649 أبار زرعات و539 سد مبانى – 70 صيانة أبار رمانى ) وذلك فى  مكافحة التصحر بمطروح  كذلك إنشاء بئر عميق بالدكرور بمدينة سيوة وإنشاء بئر ارتوازى عميق بقرية أم الصغير بمدينة سيوة ..وتنفيذ مشروعات  أبار تخزين مياه الأمطار لتنمية القرى الأكثر أحتياجاً–بقرى الزغيرات - الزويدة – القطرانى .

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