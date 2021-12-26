 بسبب التحقيقات .. تيسلا تتراجع عن خدمة ألعاب الفيديو أثناء القيادة

تعتبر شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى كونها واحدة من اهم مصنعى المركبات فى تطوير الية القيادة الالية ، وادخال الرفاهية للسائق أثناء القيادة .

ولكن مع كل هذا الكم الهائل من التكنولوجيا المتطورة التى تدخلها شركة تيسلا على سياراتها ذات القيادة الذاتية ، الا ان هناك تسجيل لحالات تعرضت بالفعل الى حوادث بسبب هذه التكنولوجيا .

ومع استمرار تيسلا فى تقديم تكنولوجيا حديثة ، بالإضافة إلى تقديم الرفاهية أثناء القيادة أعلنت الشركة عن إمكانية الاستمتاع بألعاب الفيديو أثناء القيادة بعد تحديثات عبر الهواء للنظام الترفيهي.

ولكن هذا الإعلان قابل اعتراضات وانتقادات من البعض لخطورة الأمر وإمكانية تسببه في تشتيت السائقين ، ولكن على الفور تدخلت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية ، وقررت فتح تحقيق في الخاصية الجديدة بسيارات تيسلا وخطورتها على سلامة الركاب .

وبعد التحقيق ، اعلن إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية ، على الفور تحذيرات رسمية من استخدام الخاصية الجديدة فى سيارات تيسلا أثناء القيادة ، لتتراجع الشركة عن توفير خدمة ألعاب الفيديو في سيارات تيسلا أثناء القيادة لتفادي أي خلافات قانونية مع الإدارة الأمريكية .

وأوضحت تيسلا أن خاصية الاستمتاع بألعاب الفيديو ستتوفر حصرياً أثناء توقف السيارة فقط ، بعد تحذيرات إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية .

وكان قد دافع البعض عن تيسلا بقولهم أن هذه الخدمة موجهة للراكب الأمامي وليس السائق، ولكنها قد تكون سبباً حقيقياً في تشتت السائق باستمرار أثناء القيادة.