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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خامات طبيعية..رئيس جامعة حلوان يشيد بإبداعات طلاب الفنون الجميلة

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان  مشروعات طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان ، وأعرب عن بالغ سعادته بما شهده من أعمال متنوعة من إنتاج الطلبة والطالبات التى تم عرضها بفناء الكلية حيث أشاد بما قدمه الطلاب بتوجيه من أساتذتهم  من جهد حتى تظهر مشروعاتهم إلى النور.

 وأكد على أن الجامعة تدعم جميع أنشطة الطلاب وتشجعهم على الإبداع ما من شأنه أن يصقل مواهبهم ويخدم المجتمع وينمي الذوق العام، كما استمع  لتعريف الطلاب بمشروعاتهم بإشراف أساتذتهم وبمشاركة اتحاد الطلاب والجوالة .

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جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعى .. اليوم

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وجاءت الجولة بمرافقة الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  و الدكتور ياسر السيد أستاذ مادة تنفيذ وماكيت بقسم العمارة و المشرف على الأعمال الفنية للطلاب، و الدكتورة أمال عبده الأستاذ المتفرغ بقسم العمارة، و الدكتور أحمد حسني رضوان.

أبدى الدكتور عمرو سامي سعادته بابداعات مهندسي المستقبل من طلاب قسم العمارة وإنتاج مشروعات فنية قدمت فكراً جديداً تم تنفيذه بخامات زهيدة التكاليف ، مشيداً بما قدمه الطلاب من أعمال في إطار فرق العمل و توظيفهم المبدع للأغراض المتعددة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاحات.

أوضحت الدكتورة أمنية يحي أن المشروعات من نتاج طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بالكلية لمادة نظريات العمارة، وهذه الأعمال الفنية تعتمد في انتاجها على استغلال خامات من الطبيعية والبيئة لتنمية الصناعة وعمل نماذج جمالية مختلفة في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يعد لإعادة التدوير أهمية كبيرة في استخدام الموارد المهدرة وتقليل النفايات وإظهار الجمال وغيرها من الفوائد الكبيرة.

وقد تم في هذه المشروعات لقسم العمارة برئاسة الدكتور أحمد خالد رئيس القسم إستخدام النظم الإنشائية  بتصميم مجموعة من الهياكل التى نفذت بمواد من الكرتون والسلك المعدني والخشب والبلاستيك والخيوط والقماش، تم عرض جميع الأعمال بفناء الكلية، حيث تم تقسيم الطلاب لمجموعات تتكون من ١٠ إلى ١٥ طالب شارك الطلاب بكل مجموعة فى تنفيذ مشروع من المشروعات التى عبرت عن أعمال هندسية بإستخدام مواد من الطبيعة .


وفى ختام الجولة تم إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية، وأبدى الطلاب بالغ سعادتهم بتواصل قيادة الجامعة الدائم بهم.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

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