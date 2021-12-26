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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جداول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا هذا الأسبوع

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية المقرر عرضها الاسبوع الجاري على قناة مدرستنا 1 و مدرستنا 2.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية المعلنة تخص الفترة من ٢٦ ديسمبر حتى ٢ يناير 2021 ، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

ويمكن متابعة البرامج التعليمية التي يتم بثها من ادخال الترددات التالية خلال :

  • تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6
  • تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وعلى جانب آخر .. نبهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بشأن ضرورة تجهيز التابلت لـ الامتحانات الالكترونية المقرر عقدها في الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انطلاقها 22 يناير المقبل.

حيث نبهت المدارس الثانوية على الطلاب بضرورة التأكد من جود اللغة الثانية للطالب (الماني -اسباني-فرنسي) في لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة  ، مشددة على أنه لإظهار اللغة الثانية على التابلت لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • اضغط على الضبط
  • اضغط على الإدارة العامة
  • اختار اللغة والادخال
  • اضغط علي لوحة المفاتيح التي تظهر علي الشاشة
  • اضغط علي لوحة مفاتيح
  • اضغط على ادارة لغات الادخال
  • قم بتنشيط اللغة الفرنسية او الالمانية (Deutsch) اوالاسبانية (Espanol) ، مع العلم أن هذه اللغات تحتاج الي تحميل واتصال بالانترنت
  • اضغط علي علامة التحميل ثم تنشيط اللغة

كما نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، لإلغاء السطوع التلقائي للشاشة :

  • اضغط علي apps او التطبيقات
  • ثم settingsاو الضبط
  • ثمdisplay  او الشاشة
  • قم بزيادة السطوع او brightness الي قبل الخط الاحمر ثم اضغط ايقاف السطوع التلقائي او auto brightness
  • ولاطالة زمن توقف الشاشة إلى ٣٠ دقيقة :  اضغط علي apps او التطبيقات ،  ثم settings او الضبط ،  ثمdisplay  او الشاشة ، ثم screen timeoutاو زمن توقف الشاشة  ، ثم نختار اخر اختيار 30 monutes
     

وشددت المدارس الثانوية كذلك على  جميع الطلاب بضرورة أن يقوموا بعمل reload policy للknox manage قبل الامتحان بيوم حتى لايتم تنزيل التحديثات اثناء الامتحان منعا لحدوث مشكلة اثناء سير الامتحان ، مع التأكيد على الاحتفاظ بأن يكون التابلت اونلاين على شبكه الوايفاي او شريحة البيانات بشكل شبه مستمر لقبول التحديثات

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وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مواعيد عرض البرامج التعليمية قناة مدرستنا

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