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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر

الأهلي
الأهلي

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه فيوتشر، اليوم، الأحد ، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات  الجولة السابعة، من بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة فيوتشر بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإفريقي، الأربعاء الماضي، على حساب فريق الرجاء المغربي.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري المصري من الزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع 


حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول - ياسر ابراهيم - بدر بانون - أكرم توفيق

الوسط:  حمدى فتحى - اليو ديانج - عمار حمدى

الهجوم: محمد مجدى افشه - محمد شريف - بيرسى تاو 

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر  


وتقام مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 

وخاض الأهلي 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز بهم جميعا.

 

الأهلى فريق الاهلي فيوتشر الدوري المصري تشكيل الأهلي المتوقع

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