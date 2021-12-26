أولياء أمور يعترضون على اسعار الكتب المطورة .. والتعليم : شراؤها اجباري

تلقت وزارة التربية والتعليم العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات يتضررون فيها من أسعار كتب نظام التعليم الجديد المطبقة على رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي ، وربط المصروفات المدرسية بمصروفات الكتب ، مطالبين بعدم اجبارهم على شراء الكتب .

وردا على ذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أن الكتب المطورة الخاصة بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي "اجبارية" على تلاميذ نظام التعليم الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه جاري اصدار كتاب دوري بشأن اجبارية شراء الكتب المطورة ومن ثم تعميمه على جميع المديريات والادارات التعليمية التابعة لها فور صدوره.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ‏أعلنت أسعار كتب الفصل الدراسي الأول لتلاميذ نظام التعليم الجديد.

أسعار بيع كتب Kg1

- التربية الدينية : 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و 100 جنيه المدارس الدولية.

- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و 100 جنيه المدارس الدولية.

- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

-كتاب اكتشف discover: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- اجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 350 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و 200 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 200 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و 200 جنيه المدارس الدولية.

-اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية): 402.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 230 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 230 جنيها المدارس الدولية.

أسعار بيع كتب (kg2)

- التربية الدينية : 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و100 جنيه المدارس الدولية.

- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و100 جنيه المدارس الدولية.

- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).



-كتاب اكتشف discover: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 350 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و200 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 200 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و200 جنيه المدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 402.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 230 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 230 جنيها المدارس الدولية.

أسعار بيع كتب الصف الاول الابتدائي

- التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و100 جنيه المدارس الدولية

- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

-كتاب اكتشف discover: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي.

- كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و100 جنيه المدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 400 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و250 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و250 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و300 جنيه المدارس الدولية.

-اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية) 460 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 287.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و287.50 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و345 جنيها للمدارس الدولية.

أسعار بيع كتب الصف الثاني الابتدائي

- التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية

- اللغة العربية : 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و100 جنيه المدارس الدولية.

- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

-كتاب اكتشف discover: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي.

- كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.



- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 450 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و 300 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 300 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و 300 جنيه المدارس الدولية

-إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 345 جنيها المدارس الدولية.



أسعار بيع كتب الصف الثالث الابتدائي

- التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- كتاب connect : سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

-كتاب اكتشف discover: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي.

- كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 450 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و300 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و300 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و300 جنيه المدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 345 جنيها للمدارس الدولية.

أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي

- التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - إنجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- كراسة الخط العربي: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

- العلوم: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

- الرياضيات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.



- الدراسات الاجتماعية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

- المهارات المهنية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

- كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 650 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و500 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 500 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و400 جنيه المدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 460 جنيها المدارس الدولية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسعار كتب الفصل الدراسي الثاني ستكون بنفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.