بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

7 سنوات من الإعجاز سطرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، ولم تكن الرياضة بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته.

وكانت لعبارة "الرياضة أمن قومى" التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا في جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لإستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب و أعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.

ولم يدخر الرئيس السيسى جهدا فى توجيه وزارة الشباب والرياضة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصرى.

كما وجه الرئيس بضرورة تحسين أحوال البنية التحتية الرياضية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

ولم يكن تنظيم الدولة المصرية للعديد من البطولات العالمية فى الفترة الأخيرة الماضية وليد اللحظة او محل الصدفة ، إنما جاء نتيجة مجهود كبير تم بذله خلال السنوات السبع الأخيرة بإقامة العديد من المنشآت الرياضية وتطوير الاستادات والنوادي المختلفة بتوجه من الرئيس السيسي والذي أعطى الضوء الأخضر لتحقيق ثورة رياضية إنشائية غير مسبوقة فى التاريخ الرياضي المصري .

وأصبحت مصر تمثل ثقة كبيرة لدى الاتحادات الدولية الكبرى في ظل امتلاكها بنية تحتية عملاقة تم بناءها خلال السنوات السبع الماضية ، وهو ما أدى إلى إسناد العديد من البطولات العالمية على الأراضي المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرياضة أمن قومي. 7 سنوات من الإعجاز

الطفرة الرياضية التاريخية التي شهدتها مصر جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي والذي أكد في أوقات كثيرة بأن "الرياضة أمن قومي"، وجب الاهتمام بها على كافة الأصعدة .

ووجه الرئيس بعمل طفرة إنشائية رياضية حقيقة ، وهو الفور تحركت الجهات المعنية وتم عمل العديد من المشروعات العملاقة وتطوير كافة المنشآت الرياضية ، وأنفقت الدولة ما يقرب من 17 مليار جنيه منذ 2014 وحتي الآن من أجل الوصول إلى مثل هذه المكانة الكبيرة وامتلاك بنية تحتية تضاهي دول العالم الكبرى.

انشاءات و صروح عملاقة

منذ 2014 حتى الآن، نجحت الدولة المصرية فى إنشاء العديد من الصروح الرياضية ذات الجودة العالمية ويأتي على رأسها إنشاء وتطوير 8 مدن شبابية فى عدد من المحافظات المختلفة بجانب إنشاء وتطوير واستكمال 11 ناديا رياضيا و4 أندية لمتحدي الإعاقة، وإنشاء 251 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير 3758 ملعبا خماسيا وقانونيا بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتضمنت أيضا المشروعات الرياضية التي تم تنفيذها إنشاء وتطوير 96 حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية و14 استادا رياضيا و30 مركز تعليم مدني ومنتديات للشباب ومعسكرات كشفية و14 صالة مغطاة وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 صالات مغطاة بالأندية المصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بجانب تطوير مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى، كما تم إنشاء النادي الإسماعيلي بالنخيل ونادي الاتحاد السكندري.

مراكز شباب وصروح رياضية ذات جودة عالمية

7 سنوات من الإعجاز و القصة لم تنتهي بعد

وحول المشروعات الجاري تنفيذها، تطوير 38 ملعبا خماسيا وقانونيا بمراكز الشباب، ويجري إنشاء 2 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بالوادي الجديد، كما أنه يجري تطوير مركز التربية الرياضية بشيراتون ، بالإضافة إلى أنشاء المدينة الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية.

العالم في قلب مصر

بالنسبة للبطولات التي تم استضافتها، لفت إلى أنه تم تجديد استضافة مصر لمقر الكاف لمدة 10 سنوات، كما تم استضافة 103 بطولات قارية وعالمية منذ 2019 وحتى يونيو ، 2021 يأتي على رأسها استضافة كأس العالم لكرة اليد بجانب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 في وقت قياسي لم يستغرف 3 أشهر بعد أن الاتحاد الإفريقي" كاف " قرر سحب البطولة من الكاميرون ، لتدخل الدولة المصرية فى تحد أمام الجميع بشأن تنظيم البطولة قبل 3 أشهر فقط لا غير من انطلاقها ، وبالفعل أبهرت مصر العالم أجمع بإقامة بطولة وصفتها القارة السمراء بالأفضل فى التاريخ الإفريقي.

ومنذ أيام قليلة تلقت مصر إشادة كبيرة من قبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي أكد قدرة مصر على تنظيم كأس العالم خلال الفترة المقبلة نتيجة البنية التحتية القوية التي تمتلكها.



المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 7 سنوات من الإعجاز

تعد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية واحدة من المشروعات العملاقة، التي تمّ تنفيذها داخل مدينة العاصمة الإدارية، هو مشروع المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 93 فدانا، وتضم عدد كبير من الصالات المغطاة.



تقع المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية شرق القاهرة على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة ، تبلغ مساحة المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية 93 فدانًا.

تضم المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية 4 صالات مغطاة، منها الصالة الرئيسية التي استضافت بطولة العالم لليد و تضم أيضا«تراك» طوله 3 كم.

و تضم المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 4 ملاعب كرة قدم منها 2 مغطاه بالنجيل الصناعى ومثلهما بالنجيل الطبيعي بالإضافة 10 ملاعب خماسية، ومجمع إسكواش ومجمع ملاعب تنس أرضي، وملاعب كرة طائرة،وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

تضم المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية أيضًا مجمع حمامات سباحة من بينها حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف و تضم المدينة صالة للألعاب القتالية، وصالة خاصة بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) إضافة إلى صالة جمباز، وغرف لتغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية.

المدينة الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية

كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعي، ضخم لاستضافة مختلف الأحداث وكذلك مبنى خاص للثقافة والتكنولوجيا و تضم صالة مغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، تسع حوالي 7 آلاف فرد بها 3 استادات، رغبة في استضافة بطولات كبرى بالإضافة شبكات طرق وفنادق على أعلى مستوى وخدمات أخرى.