عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية.. نوال الكويتية تقدم واجب العزاء لـ رابح صقر

رابح صقر
رابح صقر

حرصت الفنانة نوال الكويتية تقديم واجب التعازى للفنان السعودى رابح صقر وذلك بعد وفاة عمه أمس وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

 

وقالت نوال الكويتية : “عظم الله أجركم أخوى والله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم”. 

رابح صقر 

وكان غرد رابح صقر عبر تويتر : “انتقل الى رحمة الله العم عبد العزيز الصقر والد زوجتي إلى جوار ربه اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما أصابه تكفير وتطهير اللهم اجبر على قلوب أبنائه إنا الله وإنا إليه راجعون”. 

 

رابح صقر يطمئن جمهوره

حرص الفنان السعودى رابح صقر، على توجيه رسالة لجمهوره عقب إجرائه للجراحة الثانية وهي قسطرة في القلب.

وكتب صقر، عبر حسابه على "تويتر": "أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد، والله لا يحرمني منكم".

وأضاف: "ولله الحمد.. عملت العملية الثانية بنجاح، والله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. يا أغلى وأحلى جمهور".

 

عملية قسطرة فى القلب لـ رابح صقر

وكان أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب، طالبا من جمهوره الدعاء له.

وأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“، كتب فيها ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحة أحتاج إلى دعواتكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانيه الله لا يريكم أي مكروه“.

السعودية.. رابح صقر يطالب متابعيه بالدعاء لعمه بعد دخوله العناية المركزة

بفيديو من الجيم.. رابح صقر يؤكد لجمهوره تحسن حالته الصحية

ويأتي إعلان رابح صقر عن إجرائه قسطرة في القلب بعد إجرائه العملية ذاتها قبل أيام فقط، وتحديدا في الثاني من ديسمبر الجاري، إذ أكد حينذاك عبر ”تغريدة“ نشرها، أن ”العملية تكللت بالنجاح“، مقدما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية في الفترة المقبلة وكتب في التغريدة ”جمهوري الحبيب…أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم أي مكروه في من تحبون، أحبكم ومشتاق لكم“.

 

وجاءت تغريدة الفنان السعودي عن أزمته الصحية، مفاجئة في حينها، وتزامنت مع تأكيد قرب انتهائه من إنتاج ألبومه لعام 2022، المقرر إطلاقه أول العام المقبل، لافتا إلى أنه يضم 12 أغنية.

رابح صقر نوال الكويتية الفنانة نوال الكويتية الفنان السعودي رابح صقر السعودى رابح صقر

موضوعات متعلقة

مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقه 10.. مايان السيد تنتصر لمريض التوحد

بعد وفاة شقيقته.. أبناء عاصى الحلاني يتعرضون لهجوم شرس لهذا السبب

لبنان .. وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني وتشييع جنازتها

الأردن.. ديانا كرزون تعلق على اعتزال أدهم نابلسي | ماذا قالت ؟

برا المنهج يتصدر.. نصف مليون جنيه إيرادات 8 أفلام أمس

تعليق زوج منة عرفة على أسئلة نزار الفارس المحرجة

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

احتفالات رأس السنة.. إدوارد يحيى حفلا فى بورتو السخنة

ترشيحاتنا

بزيادة 10 آلاف جنيه.. تعرف على سعر رينو داستر 2022

متحف الحضارة يستعد لاستقبال أضخم حدث فني تشكيلي عالمي .. يناير المقبل|صور

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

أفضل تطبيقات أندرويد المجانية والمدفوعة لعام 2021

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري على محور توشكى

بسبب حائط صخري| لماذا فشل توشكى لمدة 20 عاما؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

وزير التعليم تعليقا على عقد اختبار عشوائي لـ رابعة ابتدائي: أخبار غير دقيقة

بسبب حائط صخري| لماذا فشل توشكى لمدة 20 عاما؟

ماحدش يقول جبتها منين؟.. السيسي يكشف مصدر المياه المستخدمة في "توشكى"| فيديو

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

بعد استقالته من هايبر.. موظف يفجر مستودعا للألعاب النارية في روسيا

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ