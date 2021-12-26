السعودية.. نوال الكويتية تقدم واجب العزاء لـ رابح صقر

حرصت الفنانة نوال الكويتية تقديم واجب التعازى للفنان السعودى رابح صقر وذلك بعد وفاة عمه أمس وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقالت نوال الكويتية : “عظم الله أجركم أخوى والله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم”.

رابح صقر

وكان غرد رابح صقر عبر تويتر : “انتقل الى رحمة الله العم عبد العزيز الصقر والد زوجتي إلى جوار ربه اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما أصابه تكفير وتطهير اللهم اجبر على قلوب أبنائه إنا الله وإنا إليه راجعون”.

رابح صقر يطمئن جمهوره

حرص الفنان السعودى رابح صقر، على توجيه رسالة لجمهوره عقب إجرائه للجراحة الثانية وهي قسطرة في القلب.

وكتب صقر، عبر حسابه على "تويتر": "أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد، والله لا يحرمني منكم".

وأضاف: "ولله الحمد.. عملت العملية الثانية بنجاح، والله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. يا أغلى وأحلى جمهور".

عملية قسطرة فى القلب لـ رابح صقر

وكان أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب، طالبا من جمهوره الدعاء له.

وأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“، كتب فيها ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحة أحتاج إلى دعواتكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانيه الله لا يريكم أي مكروه“.

ويأتي إعلان رابح صقر عن إجرائه قسطرة في القلب بعد إجرائه العملية ذاتها قبل أيام فقط، وتحديدا في الثاني من ديسمبر الجاري، إذ أكد حينذاك عبر ”تغريدة“ نشرها، أن ”العملية تكللت بالنجاح“، مقدما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية في الفترة المقبلة وكتب في التغريدة ”جمهوري الحبيب…أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم أي مكروه في من تحبون، أحبكم ومشتاق لكم“.

وجاءت تغريدة الفنان السعودي عن أزمته الصحية، مفاجئة في حينها، وتزامنت مع تأكيد قرب انتهائه من إنتاج ألبومه لعام 2022، المقرر إطلاقه أول العام المقبل، لافتا إلى أنه يضم 12 أغنية.