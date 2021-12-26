بالأبيض والإسود.. عمرو السولية بإطلالة شتوية من داخل سيارته

نشر عمرو السولية نجم النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر خاصية استوري بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأطل نجم منتخب مصر باطلالة شتوية بتقنية الأبيض والإسود من داخل سيارته الخاصة، أثناء تجوله في شوارع القاهرة، حيث ارتدى سترة انيقة ونظارة شمس.



ويحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه فيوتشر، اليوم، الأحد ، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة، من بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة فيوتشر بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإفريقي، الأربعاء الماضي، على حساب فريق الرجاء المغربي.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري المصري من الزمالك.