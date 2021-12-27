بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعرضت وزارة الثقافة قبل عام 2014، لغياب الكثير من الأحداث والفعاليات الثقافية، بل تطور الأمر إلى تجاوزات بحق العديد من الفنون مثل "فن الباليه"، مما أدى إلى احتجاجات مستمرة للتنديد بالحقوق المهدورة لقامات الفنون والثقافة والذين بعضهم تم إقالتهم.

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وشهدت وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى مدار 6 أعواما ماضية، تطور ملحوظ من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الفكرية والفنية في أنحاء جمهورية مصر، والتي أقامتها الوزارة في مختلف القطاعات والهيئات لتحقيق أهدافها المنشودة.

وكانت قد شهدت المشروعات الثقافية 171 مشروعا تم وجار تنفيذه بتكلفة 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 309.1 ألف نشاط ثقافي تم تنفيذه في ضوء سبعة أهداف رئيسية للوزارة.

وتم تطوير المؤسسات الثقافة، من خلال 56 موقعا ثقافيا جديدا تم افتتاحه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، ما بين إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير، مع استحداث هيكل تنظيمي لديوان عام وزارة الثقافة تمهيدا للانتقال إلى العاصمة.

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