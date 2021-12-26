70 دقيقة| التعادل 1-1 يسيطر على أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر

انتهت أحداث 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيوتشر في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري ومازال التعادل الإيجابي يسيطر على المباراة 1-1.

تقدم النادي الأهلي على منافسه فيوتشر بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي حتى تمكن محمد شريف من إحراز هدف تقدم المارد الأحمر في الدقيقة الثالثة عقب مجهود فردي مميز للغاية من أحمد عبد القادر في اختراق منطقة جزاء فيوتشر من الجبهة اليسرى مراوغا أكثر من مدافع بشكل متتال، ثم أرسل تمريرة عرضية أرضية باتجاه محمد شريف الذي سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

والتزم لاعبو فيوتشر بالتمركز المحكم في وسط الملعب الدفاعي ومحاولة غلق المساحات أمام لاعبي النادي الأهلي للحفاظ على شباكهم.

وشهدت الدقيقة 20 ضياع هدف محقق لفيوتشر بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك من محمد الشناوي والمدافع أحمد نبيل كوكا أدى إلى وصول الكرة لأقدام محمد فاروق الذي هيأ الكرة لأحمد عاطف ليسدد كرة قوية كادت تسكن الشباك لولا التمركز الجيد من المدافع حمدي فتحي وإبعاد الكرة.

ولجأ لاعبو الأهلي الي تمريرات متتالية في وسط الملعب الدفاعي لمحاولة تجنب الضغط القوي من لاعبي فيوتشر.

وحصل محمد الشناوي حارس النادي الأهلي على بطاقة صفراء أولى في المباراة بالدقيقة ٤٠ بعد عرقلة متعمدة لأحمد عاطف لاعب فيوتشر المنطلق بشكل خطير خلف الخط الدفاعي للفريق.

وأحرز نيدفيد هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 58 من خلال انطلاقة مميزة من أحمد عاطف على الجبهة اليسرى استغلها في اختراق منطقة جزاء النادي الأهلي ومرر كرة عرضية لزميله القادم من الخلف كريم نيدفيد الذي سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم