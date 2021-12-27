صادم.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 162 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 38 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الأحد، أنه تم إعطاء حوالي 2.76 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.

وأوضحت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بشكل كامل حتى أول أمس السبت.

وأذاعت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو لبدء فرض حجر صحي على 13 مليون نسمة في مدينة واحدة بالصين، حيث قررت السلطات إخضاع المدينة لتطهير كامل لكبح انتشار وباء كورونا.