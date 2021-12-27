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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادم.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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حجر 13 مليون شخص بمدينة واحدة في الصين بسبب كورونا ..فيديو

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الصين: تطعيم 1.2 مليار شخص باللقاحات المضادة لـ كورونا

وقالت اللجنة إنها سجلت 162 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 38 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الأحد، أنه تم إعطاء حوالي 2.76 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.

وأوضحت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بشكل كامل حتى أول أمس السبت.

وأذاعت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو لبدء فرض حجر صحي على 13 مليون نسمة في مدينة واحدة بالصين، حيث قررت السلطات إخضاع المدينة لتطهير كامل لكبح انتشار وباء كورونا.

 

فيروس كورونا المستجد وباء كورونا كوفيد-19 الصين كورونا في الصين

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