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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة مرعبة.. تحطم الزجاج الأمامي لطائرة بوينج وتعرض الركاب للخطر

واقعة مرعبة.. تحطم
واقعة مرعبة.. تحطم الزجاج الأمامي لطائرة بوينج وتعرض الركاب

تعرض ركاب طائرة من طرز بوينج 777 لواقعة مرعبة عندما تحطم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة. 

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن الطائرة أقلعت من مطار جاتويك في لندن متجهة إلى كوستاريكا. 

وتظهر صورة نشرتها الصحيفة البريطانية تظهر واجهة قمرة قيادة طائرة في الخطوط البريطانية متشققة بشكل كبير. 

و تمكن قائد الطائرة من مواصلة رحلة أثناء موسم عيد الميلاد، دون أن يضطر إلى تغيير مساره أو يهبط هبوطا اضطراريا.

ولحسن الحظ لم يؤثر اصطدام كتلة الجليد بالزجاج حيث أنه كان هناك طبقة إضافية وراء الزجاج المتشقق وهبطت الطائرة في وجهتها بسلام.

تفسير الواقعة 

وأوضح مصدر للصحيفة البريطانية أن اصطدام كتلة الجليد بالزجاج الأمامي للطائرة أحدث ضجة كبيرة.

 وأضاف أن فرصة حصول واقعة مثل هذه تبلغ واحد في المليون، لكن طاقم الطائرة والركاب كانوا محظوظين، لأن الطائرة كانت في نفس الاتجاه الذي جاءت منه الكتلة الجليدية، وكانت سرعتها بطيئة نسبيا.

وأشار المصدر الذي لم يكشف عن اسمه: «لو كانت الطائرة والكتلة الجليدية في اتجاهين مختلفين، لكانت النتائج كارثية». 

من جانبها، لفتت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش أرير ويز» على لسان متحدثها: « إنه لم تكن هناك حاجة للهبوط الاضطراري أو تغيير المسار».

وتابع المتحدث: «تعمل فرقنا بجد وراء الكواليس وهناك طائرة أخرى أقلعت حاليا من مونتيجو باي إلى سان خوسيه (في كوستاريكا)  لإعادة الركاب الذين تأخرت رحلات عودتهم إلى بريطانيا». 

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طائرة من طرز بوينج تحطم الزجاج الأمامي الديلي ستار مطار جاتويك لندن كوستاريكا

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