سيدات طائرة الأهلي يواجهن الشمس في الدوري اليوم

يواجه، فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، فريق الشمس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي بقيادة حمدي الصافي، لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

وعقد المدير الفني حمدي الصافي جلسة مع الفريق؛ أمس للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في فريق الشمس.

ويتصدر «سيدات طائرة الأهلي» ترتيب الدوري العام برصيد 18 نقطة، بعد الفوز بجميع مباريات الدوري حتى الآن.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.

وحقق «سيدات طائرة الأهلي» الفوز في الجولة الأولى على فريق الزهور بنتيجة 3-0، وفي الجولة الثانية على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0، وواصل الأهلي انتصاراته في الجولة الثالثة على فريق الطيران بنتيجة 3-0، وفي اللقاء الرابع فاز على الجزيرة بنتيجة 3-0، وعزز «سيدات طائرة الأهلي» من تصدره للدوري عقب تحقيقه الفوز على فريق هليوبوليس في الجولة الخامسة بنتيجة 3-0، وفي الجولة السادسة حقق الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0.