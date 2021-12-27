رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام باللائحة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الالتزام بالنصوص المطبقة في لائحة المجلس فيما يتعلق بمنح الكلمة، متابعا: أسعى للموازنة بين من تحدثوا كثيرا والدخول في الموضوع محل النقاش مباشرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

تعقيب رئيس المجلس، جاء ردا على ما ذكره النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي انتقد قيام بعض النواب بالخروج عن موضوع المناقشة أثناء الحديث تحت قبة البرلمان.

وقال أشرف رشاد: ما يحدث من خروج بعض النواب عن موضوع المناقشة والحديث في أمور أخرى أمر لا يليق ويقلل من شأن مجلس النواب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى احترامه لطموحات الأعضاء في الحديث عن مشكلات دوائرهم، إلا أنه من المفترض الالتزام بالحديث عن الموضوع محل النقاش.

وطالب أشرف رشاد، بقطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة، وهو ما وافق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.