لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين تصدعات منزل فى بنها

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط منزلا في كفر الجزار التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية يوجد به تشققات وانهيار جزء من سقف الدور الثالث.

وكان مجلس مدينة بنها برئاسة المهندس علي عبدالستار قد تلقى بلاغا بانهيار جزء من سقف الدور الثالث بمنزل بكفر الجزار ببنها.

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وانتقل العميد حازم عفت مأمور قسم مركز بنها ورئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار ومدير الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط وجرى عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة، وسيجرى اتخاذ اللازم.

من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب؛ وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق، ضمن المشروعات القومية أو مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول كيلو متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة والسطحية، كما تم رفع مطابق الصرف الصحي وجاري أعمال تركيب البلدورات وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد مرسى قصر محمد علي حيث وجه الهجان بمتابعة أعمال النظافة بالمرسى كما كلف هيئة الأبنية التعليمية باستكمال أعمال دهان واجهات المنازل بالمنطقة المحيطة حيث أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما تم أيضا الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال بلاط الانترلوك علي الأرصفة، و الانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ، حيث تم الانتهاء من أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، كما تم استحداث أعمال جديدة بالمشروع بمبلغ 12 مليون جنيه حيث تم إدخال مطالع ومنازل الكوبري ضمن أعمال التطوير لتكتمل أعمال المشروع بالكامل لتحقيق السيولة المرورية ، حيث شدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.