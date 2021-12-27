إحالة 4 سائقين متهمين بقتل موظف بحملة السرفيس بحدائق الأهرام للجنايات

أحالت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، صباح اليوم، 4 المتهمين بـ قتل موظف بحملة السرفيس لمحكمة الجنايات، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بمنطقة حدائق الأهرام بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.
وتسلمت النيابة التحريات الأولية، بأن عددًا من السائقين ألقوا الحجارة على المُشاركين في حملة سرفيس، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة.
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 5 متهمين من سائقي التوك توك بمنطقة حدائق الأهرام، بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.
من ناحية أخرى ، اجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 17 يناير المقبل .
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.