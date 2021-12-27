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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 4 سائقين متهمين بقتل موظف بحملة السرفيس بحدائق الأهرام للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، صباح اليوم، 4 المتهمين بـ قتل موظف بحملة السرفيس لمحكمة الجنايات، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بمنطقة حدائق الأهرام بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.


وتسلمت النيابة التحريات الأولية، بأن عددًا من السائقين ألقوا الحجارة على المُشاركين في حملة سرفيس، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة.


وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 5 متهمين من سائقي التوك توك بمنطقة حدائق الأهرام، بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

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من ناحية أخرى ، اجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس  محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 17 يناير المقبل .

 

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

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