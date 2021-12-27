أبطال وادي دجلة يختتمون 2021 بالفوز ببطولة دوري التنس وكأس الجمباز الفني

اختتمت فرق أندية وادي دجلة، عام 2021 بالفوز ببطولات محلية ودولية بلعبتي التنس والجمباز الفني، تتويجًا لجهود الإدارة في مواصلة اكتشاف المواهب الرياضية وتوفير الدعم الفني والإداري لتطوير مستواها وفقًا لأحدث النظم العالمية لإعداد رياضيين محترفين على أعلى مستوى للفوز بالبطولات المحلية والدولية، ودعم المنتخبات الوطنية لرفع علم مصر في المحافل العالمية.

وحقق أبطال وادي دجلة كأس مصر للجمباز الفني تحت 9 سنوات، بعدما حصدوا 8 ميداليات ذهبية فاز بها اللاعبون ياسين البدري، يزيد سمير، ياسين إسلام، محمد محمود، ليمار حسام، سليم أحمد، آسر إسلام، وزياد عمرو، والذي تم تكريمه من قبل الاتحاد لإصابته قبل البطولة.

وفي نفس اللعبة، توج أبطال أندية وادي دجلة ببطولة الفراعنة الدولية (رجال وسيدات)، بعدما حصدوا حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية، ميداليتان فضيتان، 3 ميداليات برونزية.

عقدت البطولة مشاركة 11 دولة والعديد من الأندية المصرية بالبطولة، وأقيمت للمرة الأولى بمصر خلال الفترة من 17-19 ديسمبر الجاري.

وشارك من وادي دجلة ببطولة الفراعنة الدولية، كلًا من فرح يوسف، هاجر إسلام، ميس أحمد، سلمى أحمد، رهف هشام، مريم أشرف، ربا أحمد، هلا محمد، شمس يسري، لارا هيثم، لينا وليد، فريدة أحمد، ملك محمد، لارا أحمد، ياسمين عماد، هنا هيثم، حازم محمد، يحيي عمرو، نور الدين أحمد، أحمد شريف، يحي محمد، أحمد علي.



وفي لعبة الجمباز الإيقاعي، حصدت اللاعبتان مايا أحمد ولينا فتحي 4 ميداليات بواقع (ذهبيتان وفضيتان) فئة A ببطولة كأس الإمارات الدولية.

وفي لعبة التنس، توج فريق وادي دجلة للرجال بلقب بطولة الدوري العام، والتي أقيمت على ملاعب التوفيقية، ومثل الفريق بالبطولة كلًا من محمد صفوت، أدهم جابر، عمرو عسراوي، عمر طارق، يحي عزب، علي حازم، عمرو تامر، نور صلاح، عمر الحصري، يوسف مختار، مازن شهاب، آسر شعبان، عمر هدايت، عمر مخلوف، كريم إبراهيم.

وحقق نادي وادي دجلة للرجال بطولة الدوري بعدما فاز في الجولة الأولى على فريق نادي الجزيرة بنتيجة 9-0، وتغلب في ربع النهائي على النادي الأهلي بنتيجة 7-2، ليصعد لنصف النهائي وينجح في التغلب على نادي هليوبوليس، ويفوز في المباراة النهائية على نادي الصيد بنتيجة 6-3.



كما وصل فريق سيدات وادي دجلة للتنس لمباراة نصف النهائي ، بعد الفوز في الدور الأول على نادي سيدات الزهور بنتيجة 9-0، ليصعد للدور ربع النهائي ويتغلب على نادي صيد القطامية بنتيجة 8-1.

كما فاز أبطال أندية وادي دجلة للتنس، بــ36 كأس متنوع بواقع 15كأس للمركز الأول، 9 كؤوس للمركز الثاني، 12 كأس للمركز الثالث ببطولات الجمهورية، التى أقيمت ضمن منافسات المجمع الحادي عشر تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس.

في سياق أخر يشارك باسم أمين مدير أكاديمية الشطرنج بأندية وادي دجلة ببطولة العالم للشطرنج السريع ببولندا في الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري.



وفي فبراير الماضي، تقرر تعيين الدكتور باسم أمين بطل مصر والعرب وأفريقيا في لعبة الشطرنج وصاحب أعلى تصنيف في تاريخ اللعبة محليًا وعربيًا وقاريًا رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية وادي دجلة للشطرنج.