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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يمكنه تولى رئاسة وزراء بلاده

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

قال أولي هوينيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن يحظى بشخصية تؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء في وطنه بولندا.

 

وأثنى هوينيس بشكل كبير على ليفاندوفسكي قائلا إنه :"شخص لديه الكثير من الفكر" ووصفه بأنه “شخص ذكي... لديه رؤية واضحة للعالم”.

 

وأضاف هوينيس :"أثق حتى في أن يصبح روبرت رئيسا للوزراء في بولندا إذا دخل مجال السياسة."

 

وتوج ليفاندوفسكي، بجائزة شخصية العام في 2021 من جانب مجلة كيكر التي ذكرت :"كهداف، هو رجل الأرقام القياسية" وأضافت: "يتميز أيضا في حضوره في المناسبات العامة."

 

وكان ليفاندوفسكي /33 عاما/ قد حطم في 2021 رقمي جيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد وأكبر عدد من الأهداف خلال عام ميلادي، مسجلا 41 و43 هدفا على الترتيب.

 

كذلك أثنى هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ والحالي للمنتخب الألماني، والذي توج بجائزة مجلة كيكر لعام 2020، على ليفاندوفسكي الذي يتواجد ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ عام 2014 .

 

وقال فليك :"لقد وضع معايير جديدة من خلال مستوياته وأهدافه."

أولي هوينيس بايرن ميونخ الألماني مجلة كيكر ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي

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