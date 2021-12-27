الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، العضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم وحتى الخميس القادم تشهد البلاد أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية أن الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أنه فور غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ والطقس يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

وتابعت أن الطقس خلال ساعات الليل سيصل لحد الصقيع على وسط سيناء، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

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