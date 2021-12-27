عارض اللقاح فقتله الفيروس.. من هو أندر تيكر الكيك بوكسنج ضحية كورونا

توفي بطل الكيك بوكسينج المناهض للقاحات المضادة لفيروس كورونا، فريدريك سينيسترا، الذي كان يعرف باسم "أندرتيكر"، عن عمر ناهز 41 عاما، بعد أن استخف بإصابته بمرض بـ كورونا، وخرج من المستشفى لعلاج "الفيروس الصغير"، على حد قوله.

وحسب “روسيا اليوم”، جاءت وفاة سينيسترا بسبب المضاعفات المتعلقة بـ فيروس كورونا، بعد خروجه بأسابيع من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد أن خرج من المستشفى، حيث أخبر الملاكم متابعيه أنه سيكمل العلاج في المنزل.

ونقل الملاكم إلى المستشفى في أواخر نوفمبر الماضي، بعد أن أجبره مدربه على طلب المساعدة الطبية، ونشر صورا لنفسه مستلقيا على السرير في جناح العناية المركزة، وفي أنفه أنبوب أكسجين.

ونشر سينيسترا مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، بدا فيه أنه يكافح من أجل التنفس، وكتب "ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى".

وشجب القيود الحكومية لاحتواء فيروس كورونا، وقال إن "الفيروس الصغير'' لم يمنعه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده بالمستشفى.

وكان سينيسترا نشطا على الإنترنت حتى 13 ديسمبر، لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية في 15 ديسمبر.

وبوفاته، انضم سينيسترا إلى ما مجموعه 28149 بلجيكيًا فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير، نستعرض معلومات عن سينيسترا ضحية فيروس كورونا.