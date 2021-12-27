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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تكشف: هل يتم تأجيل البطولة بسبب الأهلي؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن موقف المسابقة من التأجيل، في ظل ارتباط لاعبي النادي الأهلي بالمشاركة مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وقال محمد بن هزام الظاهري عضو اللجنة المنظمة لمونديال الأندية في تصريحات على هامش حضوره حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2021: "حتى الآن، مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كما هي، نتواصل بشكل دائم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص المسابقة."

 

وأضاف: "حتى الآن لم يتم إخطارنا بأي تغيير في المواعيد، إذا حدث أي تغيير سيتم الإعلان عنه، ولكن البطولة حتى الآن في موعدها، وستقام مباراتا الافتتاح والنهائي على أرضية ملعب محمد بن زايد".

 

ويواجه النادي الأهلي، أزمة بتعارض موعد مباراته أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مع مواعيد مباريات بطولة كأس الامم الأفريقية.

 

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير وتنتهي يوم 12 من الشهر ذاته، وهو ما يعني غياب أي لاعب من لاعبي النادي الأهلي المشاركين مع منتخبات مصر وتونس ومالي والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، عن فريقهم حال تأهل منتخباتهم لدور نصف النهائي على الأقل.

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