عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. طفرة في إيرادات وحمولات قناة السويس| شاهد

شهدت فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ٧ سنوات، إقامة عدة مشروعات اقتصادية قومية وتنموية، حيث ساهمت هذه المشروعات في توفير الآلاف من فرص العمل، وتطوير المشروعات القومية القائمة لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم، بأحدث الأنظمة والمعدات.



ومن ضمن هذه المشروعات القومية، مشروع قناة السويس الجديدة التي تم تنفيذها خلال 12 شهر، ليعلم العالم أجمع أن المصريون قادرون على فعل المستحيل.



فقناة السويس الجديدة، تم حفرها بطول 72 كم وبعمق 24 متر، حيث افتتحت القناة خلال احتفال عالمي حضره رؤساء وملوك العالم خلال عام 2015.



كما عززت قناة السويس من قدراتها لمواجهة الأزمات المختلفة بعدة إجراءات محددة لمواكبة وسائل التطور الحديث الذي يشهده العالم.



ومن هذه الإجراءات؛ شراء 2 كراكة وتوريدهم من هولندا وهما الأحدث والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وتم تسمية الكراكة الأولى مهاب مميش، فيما تم تسمية الكراكة الثانية حسين طنطاوي.



ومن ضمن الإجراءات أيضا إمداد القناة بـ 4 قاطرات جديدة تم تصنيعهم محلياً، ليس ذلك فقط بل تم الانتهاء من تصنيع 34 لانش من أصل 100 لانش كمخطط عام.



وسجلت قناة السويس أعلى إيراد شهرى فى تاريخها خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغ 571 مليون دولار بدون إضافة رسوم الخدمات الملاحية، بزيادة 16% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 الذى حقق 490 مليونًا.

كما حققت رقمًا قياسيًا، فى الحمولات العابرة خلال نوفمبر الماضى فبلغت 114 مليون طن، بزيادة %13 مقارنة بنظيره عام 2020، والذى سجل 100 مليون طن.