بسبب تهديدات من اليهود.. وزير اسرائيلي يخضع للحراسة على مدار الساعة

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم "الاثنين"، عن خضوعه للحراسة علي مدار الساعة بعد أن واجه تهديدات من يهود متطرفين.

وأثار بارليف، مؤخرًا غضب اليمينيين بعد أن كتب تغريدة على منصة “تويتر”، اليوم الاثنين، تعهد فيها بمحاربة “عنف المستوطنين”.

وقال إنه من الآن فصاعدًا، سيخضع عمر بارليف للحماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسبب التهديدات التي واجهها.

وكتب بارليف، “بعد حملتي الحازمة ضد الجريمة، كنت آمل ألا تأتي اللحظة التي يهددني أحدهم فيها شخصيًا، لكن هذه ليست هي القضية، أنا لست تحت تهديد العرب، أنا مهدد من قبل اليهود الإسرائيليين”.

ولم يكشف الوزير، وهو عضو في حزب العمل من يسار الوسط، عن طبيعة التهديدات أو من وجهها.

وبعد اجتماع مع فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، كشف بارليف أن الاثنين ناقشا “عنف المستوطنين في الضفة الغربية وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية”.

وأثارت التصريحات غضب السياسيين اليمينيين الذين اتهموا بارليف بوصم مجتمع المستوطنين الإسرائيليين برمته.

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، العضوة البارزة في حزب يمينا اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن المستوطنين “هم ملح الأرض” لـ إسرائيل.