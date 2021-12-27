عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تهديدات من اليهود.. وزير اسرائيلي يخضع للحراسة على مدار الساعة

إسرائيل
إسرائيل

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم "الاثنين"، عن خضوعه للحراسة علي مدار الساعة بعد أن واجه تهديدات من يهود متطرفين.

 

وأثار بارليف، مؤخرًا غضب اليمينيين بعد أن كتب تغريدة على منصة “تويتر”، اليوم الاثنين، تعهد فيها بمحاربة “عنف المستوطنين”. 

 

وقال إنه من الآن فصاعدًا، سيخضع عمر بارليف للحماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسبب التهديدات التي واجهها.

 

وكتب بارليف، “بعد حملتي الحازمة ضد الجريمة، كنت آمل ألا تأتي اللحظة التي يهددني أحدهم فيها شخصيًا، لكن هذه ليست هي القضية، أنا لست تحت تهديد العرب، أنا مهدد من قبل اليهود الإسرائيليين”.

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

أمريكا.. شاب يفتح النار على عائلته أثناء تبادل هدايا الكريسماس

ولم يكشف الوزير، وهو عضو في حزب العمل من يسار الوسط، عن طبيعة التهديدات أو من وجهها.

 

وبعد اجتماع مع فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، كشف بارليف أن الاثنين ناقشا “عنف المستوطنين في الضفة الغربية وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية”.

 

وأثارت التصريحات غضب السياسيين اليمينيين الذين اتهموا بارليف بوصم مجتمع المستوطنين الإسرائيليين برمته.

 

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، العضوة البارزة في حزب يمينا اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن المستوطنين “هم ملح الأرض” لـ إسرائيل.

إسرائيل فلسطين العرب اليهود السلطة الفلسطينية الضفة الغربية المستوطنين في الضفة الغربية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. شاب يفتح النار على عائلته أثناء تبادل هدايا الكريسماس

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جديد لفيروس كورونا

تحرك جديد من أمريكا لمواجهة جائحة فيروس كورونا

تنبيه عاجل من الجوازات السعودية للاستفادة من خدماتها

روسيا تكشف عن دواء أقراص فعال مع جميع سلالات فيروس كورونا

فقر مدقع.. إعلان صادم من البنك الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا

السعودية.. إعدام داعشيا استهدف تجمعات في الرياض بحزام ناسف

ترشيحاتنا

أهم الشرايين التجارية في العالم..مؤسسات دولية تشيد بالطفرة التنموية لقناة السويس

لدعم الجيش الأمريكي.. بايدن يوقع ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار

عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. طفرة في إيرادات وحمولات قناة السويس| شاهد

سوق المستعمل.. سعر هيونداي ix35 موديل 2016 في مصر

1500 مليار جنيه.. طفرة عمرانية بقطاع الإسكان خلال عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي يتفقد السوق السياحي ويستمع لأصحاب الحرف بغرب سهيل |فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

جوائز جلوب سوكر.. جمهور تيك توك يختار ليفاندوفسكي الأفضل بالعالم وصلاح ثانيًا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

بعد رفضه للقاحات .. وفاة اندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

بقيمة 225 مليار جنيه.. مشروعات عملاقة للتنمية المحلية خلال 7 سنوات

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

أمطار وثلوج وعدم استقرار.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس ليلة رأس السنة؟

فيديو

إنجازات كبيرة.. "الكهرباء" في نجاحات خلال 7 سنوات من عهد السيسي

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ