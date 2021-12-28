مستقبل وطن بالمحافظات.. إقامة معرض لبيع مستلزمات الأسرة واحتفالية لتكريم ذوي الهمم.. أبرز فعاليات الحزب

** تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن لحماية من خطر الأمطار

** يوم ترفيهي للأطفال الايتام لرسم البسمه على وجوههم

** إقامة معرض سنوي خيري للملابس الشتوية بالمجان

** ويهدى غطاء الشتاء لنزلاء فى دار مسنين لإدخال السرور فى نفوسهم



نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، أمس الإثنين، سواء إقامة معرض الأسرة المصرية لبيع مستلزمات الأسر بأسعار مخفضة، وتنظيم احتفالية لتكريم الأطفال ذوي الهمم، ويوما ترفيهياً لعدد من الأطفال الايتام لرسم البهجة والبسمة علي وجوههم، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، ومواصلة مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وإقامة المعرض السنوي الخيري للملابس الشتوية بالمجان، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ومواصلة فتح مقرات الحزب ونوابه بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

في محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الحزب احتفالية كبرى، لتكريم الأطفال ذوي الهمم في نطاق قسم المنتزه ثان، لدمجهم في المجتمع، وتضمنت الاحتفالية، إقامة برنامج ترفيهي متكامل، شمل فقرات غنائية واستعراضات فنية رائعة وشملت كذلك تكريم الأطفال ذوي الهمم، وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور قيادات من حي المنتزة ثان، والأزهر الشريف في المحافظة.

وفي محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والاحياء المحافظة، عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بشكل ديكوري مصنوعة من مادة البلاستيك؛ لتكون حماية وعزل للتيار الكهربائي، وتهدف الحملة لتحقيق الجانب التأمين للمارة من المواطنين وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية، لضمان سلامة المشاة على أرصفة المناطق والمجاورات مع مراعاة المظهر الجمالي، والمبادرة تأتى في إطار الاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.

وفي محافظة الجيزة، تواصلت الفاعليات التي تنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز وأقسام المحافظة، ففي الوقت الذي تم فيه تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز الصف والعياط وأبو النمرس بالتعاون مع نواب الحزب وبالتنسيق مع الإدارات الصحية، اختتمت مسابقة أوائل الطلبة منافساتها بإمبابة، وفي غضون ذلك نظمت أمانة مركز منشأة القناطر، معرض الأسرة المصرية لبيع مستلزمات واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة فى قرية المنصورية.

وفي محافظة الشرقية، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة ماراثون "أوائل الطلبة.. من كل بيت فى مصر "في يومه السابع عشر والتي ينظمها الحزب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت في مدينة العاشر من رمضان، تنافس 7مدارس وفازت فيها مدرسة العاشر الثانوية بنين العسكرية بالمركز الاول علي مستوي الإدارة، وفي مركز أولاد صقر تنافس 14 مدرسة ابتدائية وفازت فيها مدرسة جمال شريبة الابتدائية بالمركز الأول وتصعد للتصفية على مستوى المحافظة، وفي المرحلة الإعدادية تنافست 14 مدرسة وفازت فيها مدرسة مجمع عوض شريبة للتعليم الأساسي بالمركز الأول وتصعد للتصفية على مستوى المحافظة، وفي مركز أبو كبير تنافست مدرستين للمرحلة الثانوية وفازت بالمركز الأول مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير الثانوية بنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، يوما ترفيهياً لعدد من الأطفال الايتام بمدينة الغردقة وذلك على هامش بطولة تحيا مصر للبولينج.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز زفتي بالحزب، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد جرعة أولي وثانية، بمنطقة الغرابلي والصواف، تسهيلا والتخفيف عن المواطنين وتسجيل الراغبين في التطعيم والتأكيد علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية اللقاح.

وفي محافظة الدقهلية، تواصل أمانة مركز طلخا بالحزب، ماراثون مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي مدراس المركز، حيث شهدت تنافس 5 مدراس الإعدادية وفازت مدرسة شهداء 6 أكتوبر بميت زنقر الإعدادية بالمركز الأول، وفي مركز ميت سلسيل، تنافست مدرستين للمرحلة الثانوية، وفازت مدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية للبنات، وفي مركز اجا، تنافست 4 مدراس للابتدائية، وفازت مدرسة صهرجت الإبتدائية.

وفي محافظة الإسماعيلية، انطلقت اليوم الثاني في التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، في مركز الإسماعيلية، حيث تنافست 6 مدراس الابتدائية، و6 مدراس الإعدادية.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلي رأسها فعاليات مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث شهد حفل تكريم المدرسة الفائزة بالمركز الأول للمرحلة الإبتدائية، وهي مدرسة السيدة عائشة بإدارة ابشواى، كما كرم قيادات التعليم ومنحهم درع أمانة الحزب، وتكريم المدارس الفائزة ومنحهم مبالغ مالية، كما واصلت أمانات الحزب بالمراكز توزيع غطاء الشتاء علي اهالينا البسطاء، حيث وزع بقرية قصر شوان، بمركز طامية وقرية التوفيقية بالوحدة المحلية لنقاليفة بمركز سنورس، وفي مركز اطسا تم التوزيع بعزبة خليل ومنشأة عبد المجيد والوابور وعزبة خليل الجندي ابشواي تم التوزيع بطبهار وأبو دنقاش. وفي بندر ثاني الفيوم تم توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء بمنطقتي الروبي والمبيضة، وعلي جانب آخر قام وفد من امانة العمل الجماهيري بالمحافظة، بزيارة دار استضافة المسنين بمدينة الفيوم وتم اهداء غطاء الشتاء لنزلاء الدار، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وفي محافظة دمياط، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة ماراثون "أوائل الطلبة" والتي ينظمها الحزب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت أمانة مركز دمياط تنافس مدرستين، وفوز مدرسة عزبة البرج الإعدادية الثانوية بنات بالمركز الأول، وفي مركز فارسكور، تنافس 3 مدراس، وفوز مدرسة الشهيد علي عادل زهيري الثانوية بنات بالمركز الأول، وفي قسم أول دمياط، تنافس 3 مدراس، وفوز مدرسة الشهيد حامد عيسي الثانوية المشتركة بالمركز الأول، وفي مركز كفر البطيخ، تنافس مدرستين وفوز مدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة بالمركز الأول، وفي مدينة السرو تنافس مدرستين وفوز مدرسة حمزة السنباطي بنات بالسرو بالمركز الأول.

وفي محافظة سوهاج، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، في المرحلة الثانية، بين مدارس المرحلة الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية، وفي إدارة جرجا التعليمية بين مدراس المرحلة الإعدادية، وسط تفوق وتميز الطلاب في أداء الامتحانات.

وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية "الموشية"، والقرى التابعة لها بمركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر الوحدة الصحية للقرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية، والقافلة قدمت خدماتها لسكان القرية حيث جرى تطعيم 123 مواطنًا من أبناء القرية بلقاح فيروس " كورونا" المستجد والقرى المجاورة لها مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وفي محافظة المنوفية، بدأت تصفيات المرحلة الثانوية لمسابقة أوائل الطلبة بمركز ومدينة منوف، وأقيمت المسابقة على مسرح إدارة منوف التعليمية بمدرسة منوف الثانوية الزراعية العسكرية بمشاركة 13 مدرسة وبدء اليوم بعدد 8 مدارس ثانوية مقسمين إلى أربع مجموعات كل مجموعه مدرستين وقد أسفرت النتائج اليوم الي صعود 4 فرق من مدارس التعليم الثانوي على مستوي مركز ومدينة منوف للدور قبل النهائي، وقد انتهت فاعليات اليوم، وستقام ي تصفيات المرحلة الثانوية بين 5 مدارس.

وفى محافظة بنى سويف، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لليوم الرابع عشر على التوالي، مسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة بمراحل التعليم "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" داخل المجالس القروية بمراكز المحافظة السبع، وسط مشاركة طلابية متميزة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، القوافل المتنقلة الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا (الجرعة الثانية) متواجدة بمراكز المحافظة المختلفة.

وفي محافظة السويس، شهدت التصفيات النهائية للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة لمبادرة أوائل الطلبة ويسفر عن فوز مدرسة الشيماء الابتدائية بالمركز الأول على مستوى السويس

وفي محافظة اسوان، واصلت أمانة مركز دراو، التصفيات النهائية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة بالمركز، والتي تقام علي مستوي الجمهورية، وتنافس اليوم 3 مدراس للثانوية العامة، وفازت مدرسة دراو الثانوية بنين علي المركز الأول.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.