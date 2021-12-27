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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتابعها يوميا.. شاكر: تكليف السيسي بحل أزمة الكهرباء لأنها أمن قومي

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شبكات الكهرباء شهدت تطويرا كبيرا، ساهم في تجاوز عجز الكهرباء. 


وأضاف محمد شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه لايوجد تخفيف أحمال الكهرباء وما يحدث من انقطاع الكهرباء ليس بسبب ضعف القدرة الإنتاجية.


وأكد محمد شاكر، أن المشروعات التي تم افتتاحها في محافظة أسوان لم تحدث من قبل وفي زمن غير مسبوق، تمت المشاريع هناك، مشيرا إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة الكهرباء لأنها أمن قومي وكان يتابعها يوميا.


وفي السياق نفسه أشار محمد شاكر، إلى أن ثمن الوقود الذي توفره المحطات الثلاث يساوي تكلفة الإنشاء.
 

محمد شاكر وزير الكهرباء شبكات الكهرباء أحمال الكهرباء القدرة الإنتاجية عبد الفتاح السيسي

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