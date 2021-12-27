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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خاص| زياد إبراهيم عبد المجيد يكشف تفاصيل جديدة عن حالة والده الصحية

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

طمأن زياد إبراهيم عبد المجيد جمهور الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن حالته الصحية، إذ أوضح أنه يتماثل للشفاء خلال الفترة الحالية، بعد أن عاد إلى مصر اليوم بعد رحلة علاج استمرت شهرين في النمسا.

وقد أوضح زياد في حديثه مع "صدى البلد" أنه خلال الفترة المقبلة سيكمل والده الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد  فترة النقاهة والتي حددها له الأطباء هناك، وبسؤاله حول إمكانية سفر الكاتب إبراهيم عبد المجيد مرة أخرى للخارج، أجاب: "الأطباء طمنونا، مفيش سفر للخارج بإذن الله".

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كان إبراهيم عبد المجيد قد كتب اليوم عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "صباح الأمل من القاهرة.. أنا رجعت بعد ستين يوم من الآلام .. الحمد لله .. قدامي لسة رحلة علاج تانية للبروستاتا وآلامها اللي داهمتني هناك أكتر من مرة رغم الأدوية اللي باخدها، ماكانش ممكن عمليات تانية بسرعة كدا .. ولما روحت مستشفي تانية غير اللي انا فيها اعطوني نفس الدواء اللي باستعمله من سنين في مصر . كان لازم ارجع وادبر حالي مع البروستاتا في مصر واحافظ علي عمليات الظهر اللي محتاجة ست شهور نقاهة . يعني راحة علي الاقل . الفيس لما قفل كان غصب عني . مش عارف كنت باعمل ايه ونسيت الباس وورد وحبيت اعمل غيرها قفلته من الربكة .. الحمد لله وصلت الفجر وزياد ابني كان مستيني في البيت رجعه لي . باعتذر لكل من راسلني اني لم استطع الرد عليه . صباح الامل".

تدخل جراحي 

يذكر أن الكاتب إبراهيم عبد المجيد كشف عن أنه خضع لتدخل جراحي، ووصل الأمر لإجراء أكثر من عملية جراحية في العمود الفقري، وتابع: بعد كل عملية يكتشفوا كسر في فقرة تانية في العمود الفقري، أول عملية 13 ساعة وكانوا فرحانين بالنتيجة، وبعد يومين اكتشفوا كسر في فقرة تحت الفقرات التلاتة اللي عملوا ليهم دعامات.

لا أحد ينام في الإسكندرية 

وقد أصدر إبراهيم عبدالمجيد العديد من الروايات منها: "البلدة الأخرى، لا أحد ينام في الإسكندرية، بيت الياسمين، طيور العنبر، اﻹسكندرية في غيمة، والعابرة، في كل أسبوع يوم جمعة"، وغيرها.
كما حصل الروائي على عدد كبير من الجوائز داخل وخارج مصر منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "البلدة الأخرى" عام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن "لا أحد ينام في الإسكندرية" عام 1996، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007
 

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