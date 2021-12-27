اختراع مصري.. أول روبوت يقوم بعمل مسحة الـpcr في العالم

كشف المهندس محمود الكومي، تفاصيل تفوقه ووصوله للعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي باختراعه روبوت طبي مع بداية جائحة كورونا.

وقال الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور مقدمة برنامج "إكسترانيوز"،:""الروبوت كيرا، تم ابتكاره مع بداية جائحة كورونا، وهو أول روبوت يقوم بعمل مسحة الـpcr في العالم، ما جعل الأمم المتحدة تصنفه من أفضل 50 اختراعا، وأخذت عليه جائزة جنيف للذكاء الاصطناعي".



وأشار إلي أن الروبوت كيرا، من الممكن تسميته دكتور مساعد، لأنه يقوم بقياس الوظائف الحيوية للمريض، وينفذ قدرا كبيرا من المرور الذي ينفذه الطبيب على المريض.

وأكمل:" الروبوت كيرا يقوم بسحب عينة الدم و ينفذها بشكل أتوماتيكي، وليس شرطًا وجود الطبيب معه، فمن الممكن أن يكون في منطقة أخرى وبعد انتهاء الروبوت من المهمة يرسل تقريرًا للطبيب، بالإضافة إلى قدرته على مد المريض بالأكسجين.