لميس الحديدي عن زيارة الرئيس لقرية غرب سهيل: مشهد أكثر من رائع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المشهد الأكثر من رائع والأكثر حميمية اليوم، هو زيارة الرئيس لقرية غرب سهيل في النوبة.



وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" قائلة: "هذا التجمع النوبي في أسوان صاحب 100 عام من العمر ولايزال يحافظ على الشكل النوبي من التراث طول السنوات المائة من عمر القرية وقت هجرة أهالي النوبة أثناء تعلية السد العالي".

وأكملت: "زيارة كلها مشاعر وحميمية في جولة الرئيس الرائعة، من المودة والحب وطلبات الناس وأتمها الرئيس بإعلانه ضم القرية ضمن مبادرة حياة كريمة".

وأتمت: "هذه زيارة رفيعة المستوى من أعلى مسؤول في الدولة ولا نتذكر أن أحداً زار القرى من المسئولين أعلى من المحافظ لكن الرئيس تجول ولاقى مشاعر دفء وحميمية بكل حب ومودة".

