شادي محمد: شكري نجيب يدخل حسابات الأهلي فى الموسم الجديد

قال شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي دخل حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأضاف شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار: "على مسئوليتي الأهلي يدرس التعاقد مع شكري نجيب خلال فترة الانتقالات القادمة، وهناك تواصل مع اللاعب".

وأضاف: "أحد مسئولي الأهلي تواصل مع شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات القادمة".

وتابع: "الاسماعيلي لابد أن يحسم مصير شكري نجيب من أجل الاستفادة منه، وعلى إدارة النادي أن تفكر جيدًا.

وعن نادي الاسماعيلي قال شادي محمد: "مش الطبيعي أن الاسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، الفريق لا يستحق ذلك وجماهيره، وعلى إدارة النادي الخروج من هذا المأزق".