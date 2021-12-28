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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكو يعلن شفاءه من فيروس كورونا

شيكو
شيكو

 

أعلن الفنان شيكو شفاءه من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وكتب شيكو تعليقًا قائلا "الحمد لله نيجاتيڤ كورونا بعد ٩ ايام 🙏شكرا لكل الي سأل و كل الي دعا لي ❤️"


واضاف "اللي عنده جيوب انفية زيي و فاكر ان الي عنده دي الحساسية العادية في الوقت دا من السنة لو سمحت اعمل بي سي ار انا جاتلي كدة بالظبط و كنت فاكرها الجيوب العادية.


واختتم"اللي متطعم ياخد الجرعة الثالثة و الي مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدا 🙏💪
الحمدلله"

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، وشارك شيكو في البطولة كل من هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول. 
 

 

الفنان شيكو يعلن شفاءه كورونا فيروس كورونا شفاء

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