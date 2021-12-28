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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر محروس: أنا بحبك وهفضل خدام ليك فنيا وإنسانيا.. وبهاء سلطان يرد..فيديو

نصر محروس
نصر محروس

قال نصر محروس لـ بهاء سلطان "انا بحبك اوي وهفضل خدام ليك فنياً وإنسانيا"رد فعل بهاء سلطان

ومن جانبه تأثر الفنان بهاء سلطان  خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، بعدما قال له نصر محروس "انا بحبك اوي وهفضل خدام ليك" قائلا " انا كنت عايز كل حاجة تتحل عشان اقرفك كـ أصدقاء "

و قام  بهاء سلطان بتقديم أغنية للنقشبندي علي الهواء علي مسرح صاحبة السعادة بعد ان طلبها منه نصر محروس  .

وأوضح الفنان بهاء سلطان ، انا لم اتوقع ان يتم الصلح بهذا الشكل ، مؤكدا ان الالبوم الذى نشب عليه الخلاف ظل مدة 7 او 8 سنوات متوقف .

 

 

 

بهاء سلطان صاحبة السعادة نصر محروس برنامج الفنان بهاء سلطان برنامج صاحبة السعادة ألبوم أغنية

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