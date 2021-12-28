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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش فاهم حاجة مع كيروش.. تقييم ضيوف كلمة أخيرة للمنتخب والمدير الفني

صدى البلد

قال أيمن يونس   لاعب الزمالك السابق، في معرض تقيمه لاداء المنتخب  والمدير الفني كارلوس  كيروش  خلال عام 2021، إن المنتخب به صدمات كبيرة وأن محمد صلاح  غير مفاهيم  اللعبة   واصفاً   كيروش بالمغامر الكبير .


وتابع في لقاء  خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، :"عندنا صدمات كبيرة في منتخب مصر.. ومحمد صلاح غير لنا المفاهيم.. وكيروش مغامر جدًا".

وأشار إلي أن المنتخب لديه طوق إنقاذ وهم اللاعبين المحترفين.. وأدوات الإنقاذ جاهزة  قائلاً  : "  تغيير التشكيل في المنتخب وتر اللاعيبة.. ولما اتكلم صدمنا".

من جانبه إتفق  معه في الرأي  كابتن خالد بيبو لاعب الاهلي السابق، أن  طريقة إدارة كيروش   غير مفهومة    قائلا: "  كلنا مش فاهمين حاجة مع كيروش.. واللي يمسك المنتخب لازم يقولنا هو رايح فين بيه".

وعلق الناقد الرياضي  د. ياسر أيوب في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON :" يجرحنا جدا إننا في البطولة العربية ندعي ربنا يبعدنا عن الجزائر.. وإحنا بقينا خوافين.. والكرة بتكره الخوافين".

لاعب الأهلي السابق الإعلامية لميس الحديدي لاعب الأهلي لميس الحديدي منتخب مصر

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