نيللى وبوسي وبشري يحتفلن بعيد ميلاد الفنان سمير صبري.. صور

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى امس 27 ديسمبر، بحضور كوكبة من الفنانين من ضمنهم الفنانة الكبيرة نيللى وبوسى شلبى، وذلك بأحد الاماكن العامة.



حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، صورًا للفنانين، وظهر فيها كلا من الفنانة بشري ودينا وجمال سليمان والمخرج محمد عبد العزيز، نالت اعجاب متابعيها وانهالت التعليقات.



واحتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده امس الاثنين، حيث ولد 27 ديسمبر 1936، قضى خلالها 59 عاما فى الفن، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى.