حافية القدمين.. جويل مردينيان باطلالة جريئة في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، صورة جديدة لها بلوك جرئ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت جويل مردينيان في الصورة حافية القدمين، مرتدية فستان كات قصير مكشوف باللون الأسود، تاركة شعرها الاشقر القصير منسدل، واعتمدت مكياج ملائم لبشرتها.



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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