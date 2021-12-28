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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنين وحليوة.. بكلمات رومانسية أصالة تتغزل في زوجها

اصالة وزوجها
اصالة وزوجها

 

 


شاركت الفنانة أصالة نصرى صورة جديدة لزوجها فائق الحسن عبر"ستورى" حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى تتغزل فيه.


وعلقت أصالة على الصورة بكلمات رومانسية قائلة :"حنين وحليوه وحنين وشهم وحنين وممتع هذا الرائع جوزى".


طرحت الفنانة أصالة نصري، الخميس الماضي، أغنيتها الجديدة "حنين" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ألاغنية من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.


وتقول كلمات الأغنية: "حنيّن وحنيته مو معقولة، فدوة أروحي لقلبه فدوة لطوله، مثل روحه ما شفت، مثل حبّه ما عشت.. أخ لو شفته شسوي اني مو مسؤلة، يا ناس اني أحبه جني بهواه مجنونة، والله هذي الدنيا ما تنحمل من دونه.. أحبه هواي زين وياي، خلاها حلم دناي، مدللني، مدوخني، أحس هو الهوى والماي".

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٢٥٠٣٦
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٢٤٢١٤
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٢٤٢١٤
الفنانة أصالة نصري تتغزل في زوجها فائق الحسن صورة جديدة كلمات رومانسيه

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