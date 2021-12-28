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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاكهة الحياة.. ويزو تهنئ أوس أوس بـ عيد ميلاده

ويزو و اوس اوس
ويزو و اوس اوس

هنأت الفنانة دينا محسن "ويزو"، نجمة "مسرح مصر"، زميلها الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".


ونشرت "ويزو"، صورة  تجمعها بـ"أوس أوس" وزوجته وعلقت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أوس أوس، الدنيا وفاكهة الحياة يا طيب يا عسل أنت".

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كلا من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٣٣٥٠٦
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٣٣٥٠٦

https://www.instagram.com/wezawizo/p/CX_pxnFPZuK/?utm_medium=copy_link

محمد أسامة عيد ميلاد الفنانة دينا محسن فيلم تماسيح النيل أوس أوس الفنانة ويزو

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