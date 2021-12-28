إطلالة رومانسية تجمع محمد أنور وزوجته في أحدث ظهور لهما

شارك الفنان محمد أنور، جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة .



وظهر نجم مسرح مصر بإطلالة رومانسية رفقة زوجته نوران، فى احدث ظهور لهما، وحازت على إعجاب متابعيه.



وطرح الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، فى شهر يوليو الماضي، أغنيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان: "أنتوا كده كلكوا"، وهي أولى أغنيات أنور بعد ما قرر خوض تجربة الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائي مع يسرا الجندي.



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، بطولة كل من سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.