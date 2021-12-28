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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رياض بصحبة علاء مرسي في كواليس مسلسل "الحلم"

محمد رياض وعلاء مرسي
محمد رياض وعلاء مرسي

 


حرص الفنان محمد رياض علي مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة له من كواليس مسلسل "الحلم"، المقرر عرضه قريبا اخراج حسنى صالح".


ونشر محمد رياض صورة له بصحة الفنان علاء مرسي قائلا " من كواليس مسلسل الحلم"


مسلسل "الحلم" بطولة محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، وسميرة عبد العزيز، وياسمين جمال، ونهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد.


والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

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محمد رياض من كواليس علاء مرسي مسلسل الحلم سكان العشوائيات كواليس مسلسل

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