سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صور جديدة لها.



وظهرت سارة سلامة على مأدبة غداء على البحر، مرتدية فستانا جريئا باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية؛ فاعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



وتتميز الفنانة سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن انوثتها.



وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالتها التى تظهر بها.



احدث أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.



يذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.