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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العظيم.. ليلى علوي تهنئ سمير صبري بعيد ميلاده.. صور

سمير صبري وليلى علوي
سمير صبري وليلى علوي

 


حرصت الفنانة ليلى علوى علي الاحتفال بعيد ميلاد النجم سمير صبرى الموافق امس الإثنين حيث ولد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، وذلك عبر حسابها علي "انستجرام"


ونشرت ليلى علوى صورة لها برفقة سمير صبري وعلقت قائلة "سمير صبري العظيم عيد ميلاد سعيد"


احتفل امس الاثنين 27 ديسمبر، الفنان القدير سمير صبري بعيد ميلاده  الـ 85، إذ أنه من مواليد 1936، بالإسكندرية، وقد أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة فنية وبعد انفصال والده عن والدته انتقل إلى القاهرة بصحبة والده، وعاش في العمارة التي كان يعيش بها عبد الحليم حافظ، حيث ساعده على الانطلاق الفني.

 

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

 

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الفنانة ليلى علوى تهنئة الفنان سمير صبرى احتفال عيد ميلاد الفنان العظيم

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