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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حالة استرخاء.. لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة جذابة في دبي

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 


نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت عارضة الازياء اللبنانية في حالة استرخاء خلال قضاء اجازة اعياد الميلاد والكريسماس باطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللونين البيج واللبني،  مع مكياج ناعم وتركت شعرها الصفيرة منسدلا علي ظهرها،  نالت اعجاب متابعيها.


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

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فى حالة استرخاء دبي لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة الفنانة اللبنانية عارضة الأزياء

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