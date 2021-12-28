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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي تستعرض جمالها من داخل السيارة

هدى الاتربي
هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هدى الإتربي داخل سيارتها بإطلالة ناعمة مميزة ، واعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا علي كتفيها بطريقة انسيابية، مما أثار إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.


ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

 

IMG_٢٠٢١١٢٢٧_١٩٠٠٠٨
IMG_٢٠٢١١٢٢٧_١٩٠٠٠٨
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٧٠٢٣٣
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٧٠٢٣٣
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٧٠٢٤٤
IMG_٢٠٢١١٢٢٨_٠٧٠٢٤٤

 

 

الفنانة هدي الأتربي من السيارة تستعرض جمالها مكياج ناعم مسلسل ضل راجل

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